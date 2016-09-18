永遠在等待的女孩 林資惠站上世界之顛

從小等待同學背她如廁、等待父母帶她回家、等待成功的到來，「永遠在等待的女孩」林資惠，20多年來在健力世界默默努力，5度站上世界之顛、4度拿下獎牌，她的付出絕對值得英雄式的歡呼。

林資惠出生時與一般小孩無異，直到9個月大時因為發燒感染小兒麻痺，才成為肢體障礙者，17歲前不知道何謂「運動」，「因為穿鐵鞋就已經夠累人了」，林資惠說。

由於行動不便，林資惠必須靠同學背她去上廁所，因為不好意思催促同學，她常等到尿褲子；住校學習生活自理能力期間，每到週末她也必須等家人來接她回家過週末，但因為家中做生意忙碌的關係，「我永遠都是等到最後才回家的」，林資惠說。

隨著年紀漸長，林資惠說，「我也是女生，想要漂漂亮亮的開始高中生活」，因此國中畢業後，她為了想減肥而隨學姐開始練健力，之後就這樣一頭栽入健力世界。

練健力一段時間後，林資惠好不容易有機會參加帕運，但2000年的雪梨帕運，她舉出的成績原足以拿下銀牌，但因槓鈴碰到支撐台被判犯規，最後只能以第4名做收，就這樣讓她必須持續等待成功的到來。

終於，林資惠在2004年雅典帕運、2008年的北京帕運兩度風光摘金，但對照陳詩欣、朱木炎奪金後的舉國歡騰，由於外界對帕運瞭解不多，總以為是因為參賽人數少，她才能僥倖奪牌，因此未給她太多關注，頂多就是一些同情的鼓勵。

這樣的「差別待遇」，讓林資惠心裡嘔了好久，也好想大喊，「不要給我同情的掌聲，我要的是英雄式的歡呼」。

2012年的倫敦帕運、2016年的里約帕運林資惠兩度獲銅，個人已連4屆帕運獎牌進帳，雖已成功站上世界之顛，但她仍在等待，等待外界給她本該屬於她的喝采。1050918

(中央社)