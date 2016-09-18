被爆小三上位、炫富離婚 闊太李念無奈：演員也是人
大陸女星李念2010年嫁給身家22億富商老公林和平，婚後育有一子一女，生活幸福又美滿，不過近日飽受網路攻擊的她，17日發微博表達心疼喬任梁之餘，也無奈表示：「演員也是人啊，小小的心臟並沒有想像的那麼堅強」。
喬任梁因為長期憂鬱症自殺，李念也在微博表達很心疼，並也心疼作為演員的自己，因為她最近也是娛樂圈的話題，除了被說老公有結婚過，還說她是小三上位、未婚先有孕，讓她氣得怒回：「我老公說遇到我之前從來沒有想結婚的念頭，哪來的前妻？寫他二婚的，敢把前妻找出來嗎？」
她更說自己是2010年11月结婚，2012年1月才生孩子，「我怎麼未婚先孕？我孩子懷了16個月嗎？」而婚後常在微博分享日常點滴的她，也被網友罵炫富，她也強調自己買了很多地攤貨，但還是被寫成是高貴的奢侈品，她因為生完孩子後，需要時間充實自己，所以不接受採訪，就被外界頻攻擊，讓她無奈說：「想不通為什麼做人那麼不善良呢？」
而近日她因為刪光微博，就被外界誤以為她是婚變，「演員也是人啊，小小的心臟並沒有想像的那麼堅強。如果真的愛一個演員，請給一片小小的空間，也許就是一個生命的希望！」
(中時電子報)
關鍵字：李念
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