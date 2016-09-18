汪小菲深夜秀恩愛 回顧5年婚感慨：一些遺憾

汪小菲回顧和大S婚後點滴，感動許多粉絲。（圖／取材自微博）

汪小菲和藝人大S結婚5年多，現育有一對兒女，一家四口的美滿生活，令人稱羨。不過，當時2人僅相戀短短20天就閃電結婚，震驚娛樂圈，婚姻甚至一度不被看好，今（18日）汪小菲突在微博有感而發稱很多感概。

汪小菲今凌晨在微博回顧和大S結婚5年多來的點滴，並附上2人從小到大的成長照、結婚、和孩子一家合照的溫馨影片，寫下：「過幾年再看，有很多感慨，一些遺憾。」感性表示岳父不在了，但迎來兒子汪希箖，女兒玥兒也長大了，真摯的一番告白，感動許多粉絲，紛紛留言稱「大S真的幸福，找到好老公」、「看你們一路走來，真心不容易，替你們高興」、「當年不被看好的一對，現在越來越幸福了」，獻上大批祝福。

(中時電子報)