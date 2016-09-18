抗愛滋結核瘧疾 全球基金募得130億美元
加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在國際捐助者會議上宣布，捐助者已承諾認捐將近130億美元，供在2030年前對抗並撲滅愛滋病、結核病和瘧疾。
杜魯道在捐助者會議結束時表示，「我很榮幸地宣布，全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會（Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis & Malaria ; Global Fund）第5次挹注會議，我們已共同達成目標。我們已募得將近130億美元，這樣做，我們拯救了800萬條人命。」
杜魯道主持的國際捐助者會議，除多位國家元首與會外，包括聯合國秘書長潘基文、微軟（Microsoft）創辦人兼慈善家比爾．蓋茲以及搖滾樂團U2的主唱波諾（Bono）等也出席。
波諾讚揚世界領袖共聚一堂，做出「人類歷史上針對全球醫療保健計畫的單一最大規模多邊投資」。
全球對抗愛滋病、肺結核和瘧疾基金會迄今已投注300億美元在全球對抗此3種致命疾病，主要是非洲地區。它被歸功於在過去10年，協助拯救2200萬人命以及防止3億人感染。
基金會在至2019年止的未來3年，需要再籌募130億美元經費。迄今提供將近1/3總經費的美國，承諾捐助43億美元，第2大捐助國英國同意認捐14億美元，其後包括法國認捐12億美元、德國9億美元、日本8億美元以及加拿大6億美元等。
潘基文表示：「我們擁有於2030年前終結愛滋病、結核病和瘧疾的知識與工具，讓我們攜手致力讓這個世界更健康與更美好。我對大家的強大承諾與領導能力充滿信心。」1050918
(中央社)
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