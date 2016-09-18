不停火 美帶頭空襲 敘政府軍逾百死傷

儘管敘利亞停火協議生效，但顯然形同具文，美國坦承，周六空襲敘利亞東部的伊斯蘭國（IS）激進份子，但卻誤擊代爾祖爾（Deir Ezzor）機場西南方的敘利亞政府軍。據敘利亞政府與俄羅斯說，這次行動導致62名敘利亞政府軍喪生，約100人受傷。

據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，美軍中央司令部（US Central Command）坦承發動空襲，但經俄羅斯通報，那可能是敘利亞政府軍後，隨即停止空襲。不過，司令部也說，發動空襲前曾禮貌性照會俄方相關地點，但俄方並未回覆。

一名美國國防部官員說，這次空襲「似乎是情報失誤」。

由於美俄等國致力推動敘利亞停火協議，並終於在一周前達成，但兩國不斷指控對方，並未遵守協議，美方這次捅樓子的時機，便顯得特別敏感。

一名美國政府高級官員說，華府已透過俄羅斯，向敘利亞政府致歉。

美軍中央司令部在聲明中說，發動空襲前，美方監控單位已追蹤了IS據點很長一段時間。不過，不願具名的美方官員卻表示，其實追蹤只進行了「幾天」。美國國防部官員說，美軍在這次行動中摧毀了約6輛車與隨行人員，但並未如敘利亞新聞報導所說的，使用燃燒彈。他指出，美軍中央司令部將調查，為何會出這種錯。

而敘利亞官媒則報導，敘軍稱，當時政府軍被IS極端分子包圍，結果兩架美軍F-16戰機，以及兩架A-10雷霆二式攻擊機從伊拉克邊境飛來空襲，為IS恐怖分子發動攻擊鋪路。

過去一周來，美俄日益激烈地指控對方，不遵守上周末達成的日內瓦停火協議。而俄方隨即看出這次誤擊的宣傳優勢，發表聲明指出，「如果這次空襲是目標定位錯誤所致，那是美方就打擊敘利亞境內恐怖團體行動，頑固拒絕與俄羅斯協調的直接後果。」

(中時電子報)