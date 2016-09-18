8縣市首長 向陸主張兩岸地方觀光對接

我要評比

8名台灣縣市首長今天上午會見大陸國台辦主任張志軍，並聯合提出希望大陸持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口3項主張。

由新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典共8名地方首長組成的代表團，上午在北京先後會見張志軍及中共北京市委書記郭金龍。

傍晚，代表團一行還將在人民大會堂會見中國大陸全國政協主席俞正聲，隨後並將共進晚宴。

根據上述8名縣市首長聯合發布的新聞稿，代表團此行將向大陸方面提出3項主張。一是希望大陸方面持續採購台灣農特產品，提振經貿價值，創造多贏局面；二是擴大兩岸觀光及文化交流，創造互惠優勢。

三是透過大陸各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口，行銷優質行程並保障遊客安全，提升旅遊品質。

新聞稿並提到，上述8個縣市將攜手合作，以推動兩岸經濟及農產貿易、擴展文化觀光旅遊、保障旅遊品質及遊客安全3個面向，推動兩岸產業優勢互利發展、共存共榮，創造多贏局面，也為兩岸和平作出最大、最有利的貢獻。

在新聞稿中，這8個縣市分別提出自身的觀光及產業特色，以及可與大陸方面合作的領域。其中，苗栗縣長徐耀昌表示，希望透過這次參訪協助民眾了解，兩岸「都只是放慢腳步」，目的是要「選一條康莊大道繼續走下去」。1050918

(中央社)