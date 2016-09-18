美新澤西州傳爆炸 朝可能恐攻偵辦

我要評比

1枚管式炸彈今天在美國新澤西州1處濱海城鎮爆炸，地點就在為老兵而跑的慈善路跑路線，所幸未通報傷亡。檢調人員正以可能的恐怖攻擊方向偵辦。

路透社報導，官員說，事發在紐約市以南129公里的錫賽德帕克鎮（Seaside Park），炸彈在原定路跑鳴槍起跑時間約30分鐘後爆炸，不過路跑剛好也延後起跑。

當局說，這起上午9時30分左右發生的爆炸沒有毀壞周遭建築，附近也沒有跑者或旁觀者，因此無人受傷。

美國聯邦調查局（FBI）聯合反恐小組肩負起主導角色，搜尋爆炸案的蛛絲馬跡，徵求社會大眾提供破案線索。

路跑活動立即取消，有關當局關閉海灘及周遭多條街區，並疏散鄰近住戶以搜尋更多裝置。

數小時後，新澤西州警發布聲明說，指稱附近垃圾堆埋有第2枚炸彈的消息證實有誤。

FBI幹員在晚間新聞記者會上表示，社區不再有任何威脅。警方也說，被迫離開住家的民眾也獲准返家。（譯者：中央社蔡佳敏）1050918

(中央社)