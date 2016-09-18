土石滑落覆森鐵軌道 嘉義-奮起湖停駛

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台鐵今天清晨發現阿里山森林鐵路本線44公里700公尺處軌道，遭邊坡土石滑落覆蓋，決定停駛嘉義至奮起湖列車，預計下午3時搶修完畢。

台鐵說，清晨5時30分，奮起湖監工區人員執行路線巡查任務，行經本線44公里700公尺處時，發現邊坡土石滑落，軌面遭掩蓋，路線不通。

台鐵立即召集搶修人員並聯繫重機具前往現場搶修，但重機具進入山區不易，恐增加搶修時間及難度，預估下午3時才搶修完畢。

台鐵說，今天本線（嘉義至奮起湖）列車全部停駛。旅客可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至台鐵及森鐵各車站辦理退票，免收手續費。

今天森鐵祝山線、沼平線及神木線三支線仍維持正常營運。1050918

(中央社)