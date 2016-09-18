馬勒卡帶豐沛雨量 石門蓄水率達99％排洪

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因應馬勒卡颱風來襲，石門水庫16日晚間10時開啟排洪隧道以每秒2噸水量放水，到17日早上6時關閉閘門，總計排出800萬噸水量。（賴佑維攝）

颱風馬勒卡帶來豐沛雨量，石門水庫18日上午6時再度開啟排洪隧道排洪，並在8時將排洪量從400cms（每秒立方公尺）增至600cms。（經濟部水利署北區水資源局提供）中央社記者黃巧雯傳真 105年9月18日

颱風馬勒卡為北部帶來豐沛雨量，北水局表示，截至上午7時，上游集水區累積降雨量達134.9毫米，石門水庫水位增至244.79公尺，蓄水率99.1%。北水局公告，石門水庫上午8時整以排洪隧道600CMS調節性放水，提醒下游河道施工單位注意安全，同時請民眾勿至河道內活動

據《中央社》，經濟部水利署北區水資源局原因颱風馬勒卡未能為石門水庫集水區帶來明顯雨量，17日上午一度關閉排洪隧道。不過，隨著集水區雨量逐漸增加，蓄水率來到99.1%，北水局公告，石門水庫上午8時整以排洪隧道600CMS調節性放水。

(中時電子報)