台灣精品電競賽 印度冠軍手愛台產品

第3屆台灣精品電競盃大賽在台北時間今天凌晨閉幕，經過激烈廝殺，由「隱形之翼」拿下冠軍，獲得20萬盧比（近新台幣10萬元）的獎金。

「隱形之翼」（Invisible Wings）的隊長森（Ravnak Crowley Sen）說，他已經是第3次參加由台灣贊助的這項比賽，他不排除再參加第4次比賽並奪下冠軍。

森告訴中央社，今年比賽的觀眾和贊助商比去年來得多，可見印度電玩人口更加成長，給他們很大鼓舞。他希望台灣繼續贊助這項比賽，讓印度電玩玩家能有平台競技。

他也覺得，主辦單位提供作為比賽的台灣廠商電競電腦系統非常好用，超乎預期。

由中華民國對外貿易發展協會邀集電競廠商贊助的第3屆台灣精品電競大賽（Taiwan Excellence Gaming Cup）16、17日在孟買熱鬧的Infiniti購物中心舉行決賽，經過進入決賽的12支隊伍以線上遊戲Dota 2（又稱刀塔）激烈廝殺，終於在18日凌晨閉幕，產生優勝者。

不過，冠軍「隱形之翼」與排名第2的「超越無限」（Beyond Infinity）曾一度打成平手，雙方再戰，最後才由「隱形之翼」勝出，因而花費不少時間。

第3名則由「Standin 5」隊伍奪得。

除第1名隊伍獲得20萬盧比獎金外，第2名獲得8萬盧比（新台幣近4萬元），第3、4名獲得4萬盧比；第5到第12名也分別獲得2萬5000盧比到1萬2500盧比不等的獎金。

另外，主辦單位也以網路票選方式選出線上最佳角色扮演（Cosplay）6人，和線下角色扮演前3名，由貿協和贊助廠商貴賓頒發2萬5000盧比到2500盧比的獎金。

贊助廠商並應邀上台向在場的比賽玩家、觀戰玩家和前來購物的印度民眾介紹自家台灣精品的優勢，達到宣傳台灣精品的效果。

現場包括宏碁、華碩、技嘉所展示的電競電腦系統，及微星（MSI）展示的虛擬實境電玩系統，都吸引許多前來購物中心的民眾親身體驗，打響台灣精品名號。1050918

(中央社)