沿海仍有強陣風及長浪 別到海邊活動

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今天是中秋節連續假期最後一天，加上颱風遠離，有些民眾想趁機出外走走，氣象局提醒，台灣各沿海仍有強陣風及長浪，最好避免到海邊活動。

中央氣象局預報，台灣各沿海地區，包括蘭嶼、綠島，仍有較強陣風並有長浪發生，民眾最好避免到海邊活動。

另今天仍是大潮期間，沿海低窪地區應防淹水及海水倒灌。1050918

(中央社)