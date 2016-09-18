馬勒卡海警解除 嘉義以北山區台南防大雨

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中央氣象局今天上午8時30分解除中度颱風馬勒卡海上颱風警報，但同時發布嘉義以北山區及台南地區大雨特報。

氣象局說，颱風雖遠離，但受外圍環流影響，今天嘉義以北山區及台南地區仍會有局部大雨，午後花蓮及台東也有局部較大雨勢。

氣象局提醒，連日降雨，山區應注意坍方、落石、土石流，沿海低窪地區防淹水。

根據氣象局最新資料顯示，颱風馬勒卡上午8時位置，在台北東北方約290公里海面上，以每小時15公里速度，朝日本方向移動，對台灣海上及陸上威脅全部解除。1050918

(中央社)