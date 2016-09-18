十三行博物館辦培力坊 推廣文化平權
十三行博物館表示，為了推廣文化平權，讓十三行成為「大家的博物館」，9月23日舉辦「博物館無障礙知能培力工作坊」，邀英、日專家分享經驗，歡迎民眾踴躍參加。
十三行博物館長陳春蘭表示，博物館應扮演文化平權政策領頭羊的角色，翻轉台灣的藝文環境。博物館必須營造一個平等的參觀環境，尊重多元族群的參觀需求，提供各類型的貼心服務，縮短博物館與民眾之間的距離。讓民眾感受博物館是可以親近的，是沒有距離的。
館方指出，文化平權的概念，就是希望讓博物館成為易親近的學習空間，讓不同群體的觀眾都可以在博物館找到適合自己的學習方式，與博物館零距離，使博物館得以成為「大家的博物館」，讓每個人接觸文化資訊的權利與機會更均等。
館方表示，9月23日舉辦的「博物館無障礙知能培力工作坊」，邀請到英國及日本專家學者經驗分享，探討博物館平權與無障礙相關議題，歡迎民眾參與。
另外，十三行將於10月邀請文化平權與博物館專家為十三行博物館進行總健檢並辦理4場焦點座談會。從平權的觀念出發，博物館不再只是扮演被動「協助」的角色，而是主動積極的創造平等共融的環境，讓民眾感受到博物館的溫度。1050918
(中央社)
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