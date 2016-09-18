奧運帕運同樣競爭 泰普全力求勝拚獎牌

澳洲桌球女將泰普（Melissa Tapper）是這次同時參加里約帕運、奧運的選手之一，她說，兩項賽事都是最高等級的賽事，競爭也都十分激烈，這讓她必須不斷激勵自己努力練習，以在比賽中能全力求勝。中央社記者張新偉里約攝 105年9月18日

澳洲桌球女將泰普是這次同時參加里約帕運、奧運的選手之一，她說，兩項賽事都是最高等級的賽事，競爭也都十分激烈，這讓她必須不斷激勵自己努力練習，以在比賽中能全力求勝。

泰普（Melissa Tapper）出生即因右臂神經損傷，讓右手無法正常活動，她在2012年首度獲得參加帕運的資格，今年更同時拿下里約奧運、帕運門票，是澳洲隊史首名同時參加奧運、帕運兩項賽事的選手。

泰普接受中央通訊社記者專訪時表示，帕運、奧運都是世界上最高等級的運動比賽，能參加這樣水平的比賽，她感到十分榮幸。

2012年的倫敦帕運是泰普首度參加帕運，今年的里約奧運則是她第1次參加奧運，在參加帕運、奧運後，她說，她認為帕運和奧運並沒有太大不同，尤其今年她同時參加帕運、奧運，更讓她清楚的知道，兩場賽事的競爭都十分激烈。

泰普提到，不論是帕運或是奧運，不管在練習時或是比賽中，她都深刻感受到運動員們渴望勝利的強烈企圖心，這強大的壓迫感也讓她不斷激勵自己，在練習時竭盡所能，在比賽中全力求勝。

泰普說，她已經參加兩次帕運、一次奧運，很遺憾的是，她至今仍未拿下過獎牌，希望接下來她仍有機會再參加帕運、奧運，也盼有朝一日能在帕運、奧運拿下獎牌。1050918

(中央社)