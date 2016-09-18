雙颱南北夾擊農損慘 水果恐一路貴到明年
今年中秋連續假期受到莫蘭蒂、馬勒卡南北夾擊，全台災損、農損嚴重，截至昨（17）日最新農業損失金額已達8億672萬元，水果價格恐怕得一路貴到明年，香蕉價格更是「回不去了」，每公斤批發價也難降至30元以下。
受到今年初「霸王級」寒流影響，台北市批發市場夏季水果到貨量，較去年同期減少10.1％，平均價格也因此較去年同期上漲31.6％。南部地區則是受到莫蘭蒂颱風重創，高雄市農損4億8,060千萬元、屏東縣損失1億3,574萬元、金門縣損失7,353萬元、澎湖縣近5千萬元，台東縣則是2751萬元。
據今日出刊的《聯合報》報導，農糧署主秘表示，由於這次受創的高屏地區是香蕉、芭樂的主要產區，去年杜鵑颱風吹壞不少香蕉樹，蕉農等了一年準備要採收，沒想到遇到莫蘭蒂颱風來襲，香蕉樹幾乎都被吹倒，恐怕會影響下半年的供應量及價格；至於高檔的伴手禮蜜棗，產量恐怕也會減少，價格相對提高，產期一延後的話，屆時有錢也買不到。
(中時電子報)
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