國民黨求售東京大樓 開價百億日圓

國民黨1993年以120億日圓買下日本東京都港區「東京貿易中心」（圖），近年來三度對外求售。(翻攝自google map)

國民黨1993年以120億日圓買下日本東京都港區「東京貿易中心」（TTD大樓），近年來三度對外求售，去年底甚至透過中信集團向東京不動產業者發出公開招標信息，但不了了之，目前由台貿中心負責出售事宜，據悉求售價格為45億日圓。國民黨文傳會副主委胡文琦昨晚證實，TTD大樓的確要出售，但該大樓目前市值至少100多億日圓，尚未有人出價。

據《自由時報》報導，TTD大樓位於日本東京都港區三田一丁目2-18號，面積共477.85坪，地下1層、地上9層。目前1樓由全家超商使用，2到3樓由台灣貿易中心使用，大樓內也有台商，9樓則做為出租宅，據悉每年租金收入約為2億5000萬日圓，獲益率年約6%。大樓管理人為江丙坤的姪女江玉真。

政院不當黨產處理委員會發言人施錦芳表示，TTD大樓若經認定為不當黨產，就能要求國民黨返還給國家，而國民黨在未經認定前就處分財產，可罰處分價額一到三倍。

(中時)