打工度假夯 監察院：登錄系統人數仍低
青年打工度假自民國93年開辦以來，廣受國人喜愛，截至去年底有19萬人次參與，不過，監察院調查發現，登錄度假打工出國系統的人數比例偏低，希望外交部積極檢討。
為提升台灣青年的國際視野，外交部自93年起，陸續與澳洲、紐西蘭、法國等15個國家簽署度假打工協議。截至104年底，累計參與者達19萬餘人次。
監察院調查發現，國內各權責機關對於青年海外度假打工的相關宣導作為過少且分散。譬如，部分度假打工青年未投保海外醫療險及意外險，遭遇不幸事故時，無力負擔鉅額醫療費用；另有部分青年不了解當地國法律規定，遭到雇主剝削等問題。
監察院調查報告於103年通過調查報告，函請外交部、教育部、勞動部、金融監督管理委員會保險局就各該權責部分，確實檢討處理。
經監察院調查及督促，外交部自103年6月起，已邀集勞動部、教育部、僑務委員會、法務部、交通部、金管會等機關，定期召開「青年度假打工跨部會協調會議」，共同研議保險保障、打工仲介、防範犯罪、交通安全、海外聯繫網絡及急難救助、返國就業輔導等事宜，達成「事前」加強宣導，並為青年建立正確的度假打工觀念、「事中」提供各國相關完整資訊、「事後」輔導青年回國就業等目標。
外交部領事事務局也於103年11月在網站增列「度假打工出國登錄」專區，提供度假打工青年主動上網登錄，以利外交部及駐外館處於國人需要時，能即時提供協助。
不過，監察院說，「度假打工出國登錄」系統的登錄人數比例仍低，網路加保海外保險商品的功能及成效，也有待檢討改善，監察院促請外交部持續進行跨部會協調，並於今年底前回報本年度的改善情形。1050918
(中央社)
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