章子怡帶女兒飛加拿大 汪峰吃醋怨權利被剝奪

章子怡近日在加拿大多倫多電影節擔任評審。（圖／達志影像）

章子怡帶女兒在外地工作，惹得汪峰吃醋抱怨。（圖／取材自章子怡微博）

大陸女星章子怡和歌手汪峰去年結婚，年底生下愛女「醒醒」後，生活重心幾乎都放在家庭上，就連近日到加拿大多倫多電影節擔任評審，也不忘帶著女兒同行，讓好幾天見不到女兒的汪峰吃醋抱怨：「你剝奪我看女兒的權利。」

據《新浪娛樂》報導，章子怡透露這次電影節的邀約非常突然，本來就已帶著女兒在美國拍了好幾個月，原本打算一結束拍攝就回大陸，但又覺得放棄這次評審機會可惜，只好再繼續老公「請假」，並不斷提出到加拿大的優點「這邊空氣很好啊，還有動物園。」才讓他答應，但那麼多天見不到女兒，汪峰也忍不住撒嬌抱怨「你剝奪我看女兒的權利。」

章子怡聽了則笑回汪峰「你也可以來啊」，可惜最後因他有工作在身，無法到加拿到陪妻女，想念女兒的汪峰，還特別詢問章子怡「這個工作結束以後，你不會再有長時間在國外待著的工作了吧？」聽到老婆回答沒有，才讓他稍安心一些。另外，章子怡還特別提到日後若有迪士尼的電影找上門，她一定會接拍，全因希望在女兒能看的電影裡出現，並表示不論評審工作多累，只要有醒醒陪在身旁，就感到相當幸福，言談間洋溢滿滿母愛。

(中時電子報)