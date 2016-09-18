NBA》林書豪與小孩同樂 美媒讚其防守能力

林書豪18日出席少年NBA活動，且跟小朋友一起開心合照。(取自籃網官推)

林書豪18日與籃網隊友喬哈里斯攜手出席美國卡通頻道的少年NBA活動，跟小朋友一起在布魯克林當地公園打球與玩遊戲，再次展現他充滿童心的一面，《Nothin But Nets》也撰文稱讚豪哥不只具備進攻能力，防守其實也屬可以信賴的好手。

《Nothin But Nets》認為，或許林書豪的防守能力在他剛加入NBA時，還不算太理想，可是向來苦練成性的他，逐年把自己防守增強，就連他上季效力的黃蜂總教練克利福德都強調，豪哥是名強悍球員，不只在進攻上足以依賴，防守表現也不容小覷。

像在上季《ESPN》的控衛防守排行榜，林書豪雖排第20，排名卻比起他的上季隊友肯巴沃克，以及籃網原本也有興趣招攬的隆多、前籃網主控傑克等人還好，特別是豪哥在防守上經常有搏命演出，這對他的年輕籃網隊友，勢必帶起不錯的示範效果。

(中時電子報)