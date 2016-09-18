為換自由身 這些明星離婚都選擇淨身出戶！

他們離婚都選擇淨身出戶。(圖／本報系資料照、翻攝陸網)

近日大陸男星王寶強與妻子馬蓉離婚訴訟鬧得沸沸揚揚，先前更有網友爆料他為了孩子的撫養權，願意「淨身出戶」(意旨放棄夫妻一切共有財產，只帶走自己身體)，後雖遭到他的委任律師否認，但仍引起軒然大波，不過其實演藝圈過去也有「淨身出戶」的前例。

孫楠和第一任妻子離婚後留下所有財產。(圖／翻攝自陸網)

孫楠

大陸歌手孫楠2009年和第一任妻子買紅妹離婚，當時他留下所有財產，其中有五處房產（含兩套別墅）和3000萬現金，此外孫楠每年繼續支付近100萬元的子女生活費，後他為了爭奪子女撫養權告上法庭，最後女兒歸買紅妹，兒子歸孫楠。

焦恩俊2014年和舊愛林千鈺再婚續前緣。(圖／本報系資料照)

焦恩俊

焦恩俊2005年和前妻黃宛林離婚，當時外傳他「淨身出戶」，最後2億身家和2個女兒都落空，後來靠前經紀人Amy才又賺回上億財富，不過前妻卻否認並表示確實拿了他一半資產，並指責他離婚後未付200萬撫養費，但焦恩俊說報導都不是事實，雙方各說各話。

賈靜雯為爭女兒撫養權鬧上法庭。(圖／本報系資料照)

賈靜雯

賈靜雯當年和孫志浩離婚鬧上新聞版面，她為了爭取女兒的監護權，還特地到美國打官司，她拋棄財產請求權，並無償歸還價值2000萬元台幣的上海房屋半數持分，只為了爭奪女兒梧桐妹的監護權，最後男方妥協，同意將監護權歸媽媽撫養，而如今雙方都有好歸宿。

(專題報導)