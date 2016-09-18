為換自由身 這些明星離婚都選擇淨身出戶！
近日大陸男星王寶強與妻子馬蓉離婚訴訟鬧得沸沸揚揚，先前更有網友爆料他為了孩子的撫養權，願意「淨身出戶」(意旨放棄夫妻一切共有財產，只帶走自己身體)，後雖遭到他的委任律師否認，但仍引起軒然大波，不過其實演藝圈過去也有「淨身出戶」的前例。
孫楠
大陸歌手孫楠2009年和第一任妻子買紅妹離婚，當時他留下所有財產，其中有五處房產（含兩套別墅）和3000萬現金，此外孫楠每年繼續支付近100萬元的子女生活費，後他為了爭奪子女撫養權告上法庭，最後女兒歸買紅妹，兒子歸孫楠。
焦恩俊
焦恩俊2005年和前妻黃宛林離婚，當時外傳他「淨身出戶」，最後2億身家和2個女兒都落空，後來靠前經紀人Amy才又賺回上億財富，不過前妻卻否認並表示確實拿了他一半資產，並指責他離婚後未付200萬撫養費，但焦恩俊說報導都不是事實，雙方各說各話。
賈靜雯
賈靜雯當年和孫志浩離婚鬧上新聞版面，她為了爭取女兒的監護權，還特地到美國打官司，她拋棄財產請求權，並無償歸還價值2000萬元台幣的上海房屋半數持分，只為了爭奪女兒梧桐妹的監護權，最後男方妥協，同意將監護權歸媽媽撫養，而如今雙方都有好歸宿。
(專題報導)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。