為詐保險金 韓遊客謊報遇劫
士林分局17日下午接獲大同分局單一窗口轉入案件，一名韓籍女子報稱16日晚間，在士林夜市不知名巷弄內，其隨身攜帶之數位相機及太陽眼鏡遭人搶奪，士林分局立即派員將報案人帶返案發地勘察，以了解當時之案發過程。
面對警方的查證，韓籍女子對遭搶情形及地點等情節，全部皆以不記得為由搪塞，且對於案發經過細節多次供述前後不一。在此同時，警方早已兵分多路，迅速調閱該韓女於案發當日自下榻旅店出發至士林夜市沿線之監視器畫面，發現該韓籍女子全程均未有攜帶遭搶之數位相機等情，研判係外籍旅客謊報搶案意圖詐領保險金。
經警方提供畫面供指認並對於案情細節提出質疑，且告知謊報刑案係涉犯刑責後，始突破韓女心防，坦承原僅有遺失太陽眼鏡，惟其投保之旅遊保險不理賠遺失，故突發奇想，報稱遭搶奪相機及太陽眼鏡，並稱不知道在我國謊報刑案會如此嚴重，全案於偵詢後以誣告罪嫌移請士林地檢署偵辦。
(中時)
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