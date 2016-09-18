白露後仙草產季 達人公開種植秘訣

有11年種仙草經驗的新竹縣關西鎮31歲青農林勝裕（右），與他的好搭檔詹益龍（左），大方分享他的種植「撇步」。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月18日

有11年種仙草經驗的新竹縣關西鎮31歲青農林勝裕，大方分享他的種植「撇步」。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月18日

有11年種仙草經驗的新竹縣關西鎮31歲青農林勝裕（右），與他的好搭檔詹益龍（後左2），大方與民眾分享他們的種植「撇步」。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月18日

每年白露後、中秋節前，是仙草的採收季節，怎麼種仙草才會成功，有11年種仙草經驗的31歲青農林勝裕，大方分享他的種植「撇步」。

仙草可說是新竹縣關西鎮的特產之一，31歲的林勝裕是仙草農第三代，從小就看著阿公、阿爸在仙草「田」忙進忙出，被仙草「養大」的他，對於仙草有著很深的情感，在正值愛玩時期的20歲時，就決定加入家中種植仙草的行列，成為一名仙草青農。

他說，從小就看著阿公、阿爸種仙草，耳濡目染，所以自然而然長大後就跟著種了，代耕土地從6分地開始，現在種植面積慢慢拓展，希望能種植出更多優質的仙草，透過農會等平台，加工成為各樣仙草相關食品，推廣至全台、甚至到國外。

「別無它法，就是要勤勞」林勝裕說，種植仙草要花很多工，仙草苗種下後，開始除草繁瑣的工作；新鮮仙草用鋤頭掘起，將泥土敲掉，去雜草後曬乾，再以約60斤的重量，將它們大把大把成捆，放進倉庫等待農會收購，他也分享，新鮮的仙草乾草味較重，放一年的仙草乾最香。

除了林勝裕，其實他還有一名認識20多年的國中同班同學詹益龍，兩人因為都種植仙草，兩人是好麻吉、好搭檔，但有時也會相互「PK」，看看誰種植出來的仙草品質較佳，因此兩人有著「亦敵亦友」的絕妙關係。

關西鎮農會表示，關西仙草品質優良，享譽全台，去年起配合行政院農業委員會補助「新竹縣農產業專區示範推動計畫」，選定部份地區建置關西鎮農業經營專區。

這項計劃主要輔導這些專區的仙草契作生產，共同採購生產資材、活化休耕農地及引導青年農民加入生產行列，藉由推動農業經營專區，整合人、地、水、產業，維護優良農地、穩定供應鏈質量、建構安全農業的生產基地並提高農民收益。

新竹縣府為加深民眾對仙草產業的認識，傳承種植技術，吸引更多的農民投入仙草種植，並進一步推廣及促銷關西鎮在地優質農特產品仙草，對於兩名才30出頭歲的年輕人，不怕長時間在戶外工作，成為縣內優質仙草青農，給予高度肯定。1050918

(中央社)