水電工變紅豆型農 擦亮紅豆先生品牌

水電工劉世明轉行跟著岳父種紅豆，進修研發雙管齊下和紅豆搏感情，並致力生產履歷、SGS雙重品質保證，自創「紅豆先生」品牌，努力參加會展，並進軍國際市場，打開紅豆通路。

高雄市大寮區兼具氣候、土壤、水文等適當條件，提供了最適合紅豆生長的環境，也孕育出許多紅豆達人，劉世明便是其中一人。從事有機農業的她與紅豆搏感情，堅持施有機肥，收成不噴除草劑，種出的紅豆獲農委會生產履歷，銷售也一路長紅。

出身眷村第2代的劉世明原從事水電行業，接工程分大小月，收入較不穩定，後來受岳父影響轉業成為紅豆農夫，跟著岳父下田學種紅豆。

他青出於藍突破傳統耕種方法，堅持種出也能放心給家人吃的好紅豆，不但施的是有機肥，還捨棄傳統使用的讓豆株快速枯葉的除草劑，寧願冒著採收期遇到雨天豆子長芽發霉風險，以人工將豆株逐株拔起倒置。

劉世明幫岳父種紅豆，發現紅豆1年僅1作，年產量不過1.5萬台斤，讓他萌生加值創意奇想，近年來突破傳統耕種方法，在岳父的田裡種出「紅晶鑽」紅豆，成為市場上銷售的常勝軍。

「紅晶鑽」紅豆顆顆飽滿肥美、色澤鮮豔，口感綿密，征服消費者味蕾，近年來已在國內闖出名號，頗受餐飲界歡迎，在高雄物產館紅豆產品系列中銷售也一再蟬聯榜首，除外銷歐洲，還將進軍日本。

「紅晶鑽」紅豆標榜有機無毒，有農委會生產履歷掛保證後，銷售更是如虎添翼。

「好吃又安全才是王道」，劉世明說，他賣紅豆，不靠說故事行銷取勝，而是靠真材實料建立的好口碑。為區隔市場，賣到好價錢，他的紅豆不走大宗出售路線，而鎖定展場通路，還外銷歐洲多國。

劉世明積極研發紅豆產品，提高附加價值，發展精緻創新農業，除自創「紅豆先生」品牌，還透過本草綱目等文獻研究紅豆的營養特性與熬煮訣竅，也和學術領域專家及其他商家業者討論開發紅豆周邊商品的可行性，未來規劃加值生產紅豆茶包，讓忙碌的現代人能更方便的取得紅豆的營養。每年產期更開放預約體驗採收紅豆，讓民眾了解種植紅豆需有的堅持。

劉世明也加入高雄市農業局「型農培訓班」，學習創新思考、品牌管理、商品開發、文案行銷等相關課程，要用與以往不同的農業經營模式深耕自家品牌，也讓專屬高雄的優良農產品牌於在地與國際間發揚傳承。

「你有什麼跟人家不一樣？」，劉世明以此作為銷售自家紅豆的激勵，精益求精，懷抱熱忱讓產品更進步。

劉世明說，噴灑除草劑採收與施有機肥的紅豆成本差很大，他的紅豆價格偏高，但豆子色澤與飽滿程度大不同，讓消費者覺得貴得有價值。他除自創紅豆品牌，並計劃生產紅豆茶包，做出紅豆更多相關商品，提高紅豆附加價值。

「還是要看天吃飯」，劉世明感歎說，如果紅豆採收碰到雨天就糟了，因為豆子泡水後不是長芽就是發霉，種紅豆讓他學會「敬天惜地」－與紅豆及土地搏感情，有堅持，有付出，才有豐收的甜美果實。1050918

(中央社)