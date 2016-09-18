避免痛風 這個地雷不可不知

中秋佳節大多數人都是在「大吃大喝」中度過，醫師提醒除了大家熟知的肉類、海鮮、高湯、菇類、啤酒外，過量「含糖」飲料及甜點都會誘發痛風發作。

大家都知道要預防痛風就要少吃高普林食物，因為高普林食物會使尿酸上升，至於高普林食物主要是動物內臟、海鮮和啤酒等；但臨床上已有不少案例，20幾歲年輕人，沒有痛風遺傳病史，但卻因為喜歡喝含糖飲料，導致尿酸升高，引起痛風。

醫師表示，形成尿酸的食物都要避開，以前以為不能吃豆類食品，目前的研究卻發現，「豆類」並非高普林，相反有助尿酸排出。植物類中乾香菇是高普林，痛風者要忌食。

另一個新觀念是，「果糖」(Fructose)其實是容易導致高尿酸的食物。當攝食過多的果糖時，反而會造成細胞核?酸分解為普林再形成尿酸，造成尿酸增加，而惡化成痛風。在天然食物中，蜂蜜含有大量的果糖，甜度太高的水果及果汁也要少碰，此外要注意的是餅乾、甜點及含糖飲料中添加的糖漿，也含有較多的果糖。

正常尿酸的來源，1/3來自飲食，2/3來自人體細胞核內的核?酸轉換成普林，再代謝形成尿酸。一個正常人每日約可製造750mg，其中30%的尿酸由腸胃道排出，70%的尿酸經由腎臟代謝。

另外，高尿酸血症與痛風有何不同？高尿酸血症的成因包括飲食攝取過、體內製造過多、排泄不良（佔90%）。

家庭醫師林自強表示，高尿酸血症不等同痛風，有些人大吃大喝卻也沒痛風發作，不過當血中尿酸濃度高於9.0mg/dl，仍有30%會有痛風發作。相反，有些飲食習慣良好滴酒不沾的人，生活作息良好不過度飢餓、按時喝水，也不過度劇烈運動，也沒潛在疾病（如骨髓增生疾病、溶血症，慢性腎臟病，三高疾病及肥胖等）或服用會引發痛風的藥物（如Aspirin,利尿劑，抗結核藥物等），卻一天到晚痛風發作，這就是基因不好。

林自強指出，目前至少發現兩個基因與痛風有關：1.SLC2A9基因，可控制尿酸轉運蛋白GLUT9的產生，當此基因變異則此轉運蛋白不足，以致尿酸排泄減少。2.SLC22A12基因，負責URAT-1蛋白的產生，此蛋白可在近側輸尿管抑制尿酸的再吸收，當此基因變異，則尿酸再回收不受抑制，導致尿酸增加。1050918

(中央社)