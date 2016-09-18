myMusic主辦 李英宏演唱會月底登場

由台灣大哥大旗下myMusic主辦，新人李英宏首場演唱會「李英宏 aka DJDidilong 台北直直撞」，將於30日登場，開賣以來票房已接近完售。

李英宏專輯甫發行4個月，首波主打「台北直直撞」點播率已突破80萬大關，洗腦的復古旋律加上直白的歌詞，近期已在PTT及各大網路論壇引爆話題。

演唱會特別嘉賓將找來李英宏心中的「吉他之神」旺福小民，而專輯裡合唱的同門師兄弟蛋堡、國蛋和Sonia Calico也將參與這場台北舞廳派對，開賣以來票房直直衝，目前已接近完售。

myMusic分析，李英宏自今年5月發片以來，短短3個月，歌曲在myMusic上點聽次數已突破10萬大關，顯見歌曲的音樂本質，是吸引樂迷點聽的重要關鍵。

在數位音樂崛起的年代，華語樂壇主流與獨立的界線也愈趨模糊，歌手不需再倚靠唱片公司投注鉅額的行銷費用來達到宣傳效果，取而代之的是更多獨立歌手直接透過網路社群和歌迷互動。如此訊息的傳遞不但快速，好的音樂更可透過網路口耳相傳，提高歌手能見度，而數位音樂平台更是為李英宏這樣實力的音樂人提供更多曝光機會。

myMusic表示，除持續優化直播技術，提供高畫質高音質的直播體驗外，為了讓用戶如同親臨現場感受音樂的美好，演唱會現場使用的音訊系統，myMusic也特別投注人力資源，於演唱會當天以多機、多視角的 HD規格進行拍攝，讓未能到場的歌迷朋友以及網路直播用戶能同步聆賞高音質的演唱會實況。1050918

(中央社)