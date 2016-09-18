聯大總辯論前 台灣入聯團體遊行紐約

第71屆聯合國大會總辯論登場前，500多名僑胞以及前國防部長蔡明憲領軍的台灣入聯宣達團，今天走上紐約街頭遊行，呼籲聯合國接納台灣為新會員國。

這是總統蔡英文就任後首度遇逢聯合國大會，為免碰撞兩岸關係，未向聯合國提交任何提案，而是洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，表達台灣參與的急迫性及必要性。至於海外民間推動的台灣「入聯」請願運動，今年邁入第24年。

由台灣加入聯合國行動委員會及大紐約台灣人社團聯合會發起的入聯遊行，下午1時在聯合國前的哈瑪紹廣場集合，吸引逾500人熱情參與，除了許多老面孔外，不少在美第二代年輕人現身接棒，是過去幾年來參與人數最多的一次。

另外來自台灣的台灣聯合國協進會(TUNA)宣達團、台灣之聲合唱團、民進黨不分區原住民立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐等人也共襄盛舉。

遊行隊伍高舉入聯旗幟，一路沿著42街走到時報廣場，訴求「主權獨立、台灣入聯；守護民主、自由台灣」！僑胞們大聲呼喊:「UN for Taiwan」、「 Keep Taiwan Free」等口號，吸引不少路人關注，紐約市警方也派員維持交通秩序。

遊行隊伍最後齊聚時報廣場，蔡明憲、谷辣斯．尤達卡及林昶佐等人輪番上台，強調台灣不是中國一部分，台灣人從來就不是中國人，呼籲聯合國正視台灣2300萬人民參加聯合國及相關國際組織的意願與權利！

宣達團這次引起不少國際媒體關注。

2016台灣加入聯合國宣達團副團長曾琮愷說，返台後將加強青年人才培育、強化友台組織交流與合作、繼續舉辦各項國際宣達活動，讓世界瞭解台灣人民堅定的入聯意志，立場絕不改變！1050918

(中央社)