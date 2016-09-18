國道上午車流順暢 下午國5取消北上高乘載
（10:25更新，更新國5高乘載）今天為是中秋節假期第4天，上午國道路況大致順暢，國1、國3、國5等多數路段，行車速度均維持於80公里以上，尚未湧現收假車潮；較壅塞路段為國5北上頭城至坪林間，因北返車潮增加，時速降至約50至60公里、坪林至南港可達70公里。另高公局宣布，國5下午3時到晚間8時取消實施北上高乘載管制。
交通部高公局預估，今天下午2時過後，國道將湧現大批北返車流，國1北上彰化、新竹地區路段、國3北上南投、國5頭城到坪林間路段，可能發生局部壅塞現象，提醒用路人注意路況。
高公局表示，依中央氣象局發布資料，今日馬勒卡颱風警報雖已解除，惟考量台9線連日下雨路況較不穩定及國5旅遊旅次減少，故取消本日15-20時國5北上高乘載管制。將視實際交通狀況適時以匝道儀控調節主線流量，另開放路肩通行大客車措施仍將依實際交通需求機動實施，大客車亦可利用各入口匝道之大客車專用道行駛，以節省行駛時間。
(中時)
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