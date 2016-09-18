安倍出訪美國古巴 呼籲加強制裁北韓
日本首相安倍晉三今天(18)起出訪美國和古巴，他將是首位訪古的日本首相，21日會在聯合國大會一般性辯論中發表演說，內容將強烈呼籲對實施第6次核試驗的北韓加強制裁。
據共同社報導，安倍將於今天(18)下午乘坐專機，從東京羽田機場啟程飛往美國紐約。外相岸田文雄也將於18日訪美，出席日美韓三國外長會談。
當地時間21日，安倍將在聯大一般性辯論中發表演說，呼籲包括掌握關鍵的中國大陸及俄羅斯在內的國際社會團結一心，以阻止北韓實施第6次核試驗。這可能也是考慮到了彈道導彈接連落入日本專屬經濟區（EEZ）等北韓相關技術水平有所提升的現狀。安倍還將呼籲盡快解決北韓綁架日本人問題。
安倍與美國總統歐巴馬均將出席20日召開的難民問題相關會議，因此屆時可能會短暫交談。安倍還將與歐洲和亞洲等多國首腦舉行雙邊會談。
報導稱，安倍將於當地時間22日抵達古巴，訪問期間與古巴國務委員會主席勞爾·卡斯楚舉行首腦會談，預計將就通過免除巨額債務等加強兩國經濟關係達成共識。鑑於古巴是北韓的友好國家，安倍還將就核、導彈以及綁架問題的解決尋求合作。
(中時)
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