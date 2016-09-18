7旬婦跳舞動作大 反釀脊椎壓迫受傷
一名年約70歲的婦人平時都會到公園跳舞，跟著大夥兒扭動身軀，但近期卻出現背痛情況，她到醫院就診，才發現腰椎第一節的脊椎體已經壓扁，導致壓迫到神經。
亞洲大學附屬醫院脊椎中心主任余榮光指出，年長者本身因骨質較為疏鬆，加上椎間盤硬化沒有彈性，一旦瞬間彎腰或扭動的壓力太大，就很容易造成脊椎壓扁的症狀。
余榮光表示，如果沒有立即治療，會造成壓迫情況更嚴重，出現駝背、神經壓迫、下肢麻痺等症狀，進而影響人際關係與心理健康，對長輩而言十分嚴重。
余榮光也建議，老人家無論是運動或搬運物品，事前都必須先熱身，並秉持舞蹈動作要慢、身體轉動角度要小，搬重物時，則務必讓身體盡量靠近物品，以雙腳出力，減少腰椎負重。
此外，可以穿著護腰，避免肌肉拉傷，平時則可以多吃補充鈣質食物，如豆類、奶類食品、黑芝麻、櫻花蝦、小魚乾等，都會比鈣片來得好。1050918
(中央社)
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