莫蘭蒂重創 閩浙28死15失蹤

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颱風莫蘭蒂過境台灣後襲擊中國大陸，福建、浙江受災嚴重，兩省3天來因災死亡28人、失蹤15人。颱風馬勒卡17日接著進入東海南部，適逢農曆天文大潮，浙江恐遇「狂風、暴雨、高潮」。

中新社報導，大陸國家防汛抗旱總指揮部辦公室17日公布，福建、浙江兩省因颱風莫蘭蒂有304.32萬人受災，因災死亡28人、失蹤15人，直接經濟損失人民幣210.73億元（新台幣約1013.40億元）。

莫蘭蒂15日凌晨3時在福建廈門登陸，此後強度迅速減弱，當天下午5時減弱為熱帶低壓，對大陸的影響已經結束。

截至17日上午8時，福建因災死亡18人、失蹤11人，直接經損169億元；浙江因災死亡10人、失蹤4人，直接經損41.73億元。其他省市暫無傷亡和災情報告。

不過，據京華時報報導，颱風馬勒卡17日下午3時進入東海南部海域，預估18日在浙江近海北上。浙江省防汛防颱抗旱指揮部指出，浙江極可能遭遇「狂風、暴雨、高潮」三碰頭局面。

浙江省防指表示，馬勒卡強度和路徑不確定性高，加上近期正值今年最強天文大潮期，風雨浪潮碰頭，組合十分惡劣。此外，浙江才遭莫蘭蒂侵襲，再受馬勒卡影響，災害可能加重。1050918

(中央社)