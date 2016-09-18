颱風遠離 北市紅黃線車輛12時起拖吊

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颱風馬勒卡遠離，台北市政府表示，配合疏散門及堤外停車場陸續開放，停放於道路紅黃線車輛，今天中午12時前需駛離，否則將依道路交通管理處罰條例，拖吊移置並處以罰鍰。

另外，台北市交通局表示，YouBike上午6時起恢復正常營運，但因雨後路面濕滑，提醒使用者騎車時仍須注意安全，減速慢行。

台北市環保局則表示，今天晚間清潔隊將依照原收運時間及地點執行垃圾收運勤務，民眾可將家中廢棄物、資收物及廚餘交由清潔隊收運。

環保局說，若民眾家中有因受災產生之大型破碎盆栽、斷樹殘枝或清理居家周遭環境之大型廢棄物，可電洽1999台北市民當家熱線或各區清潔隊約定時間、地點後配合清運

為防範颱風過後病媒蚊孳生，環保局將進行環境消毒作業，提醒民眾主動巡視居家環境及隨手清理積水容器，清除病媒孳生源，共同防範登革熱。1050918

(中央社)