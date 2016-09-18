沉浸式族語教學幼兒園 獲教學卓越獎
原民會表示，自103學年起開辦沉浸式族語教學幼兒園，已創下連三年均一所幼兒園獲獎的佳績，包含屏東縣泰武國小附幼、屏東縣長榮百合國小附幼及興中國小附幼，績效卓越。
教育部8月29日公告105年度教學卓越獎獲獎幼兒園，其中獲獎的高雄市興中國小附幼，就是原民會辦理的沉浸式族語教學幼兒園，也是開辦沉浸式族語教學幼兒園以來，第三所獲獎的幼兒園。
沉浸式族語教學的主題課程，是結合民族文化、部落特色及語言學習進行研發，並透過族語教保員全族語的教學方式，來營造沉浸式的族語學習環境。
原民會指出，103年度屏東縣泰武國小附設幼兒園是以「老幼共學齊步走」教學主題獲獎，從「沉浸式族語幼兒園計畫」的實施，奠定教學「返本」的基礎，104年度屏東縣長榮百合國小附設幼兒園則以「帶著走的能力」教學課程獲獎，課程包含「百合花」、「文化園區」、「符號」、「豐年祭」及「原住民」等探索主題，從扎根、萌芽到長成，引導孩子成為學習的主人。
105年度獲獎的興中國小附幼則以「Uakikirimi．探尋－高中部落的『寶貝』」為題，獲得教學卓越獎殊榮。課程主題是從部落出發、學習、共同成長，並結合族語融入課程，讓幼兒認同自己的部落文化及語言，實現部落有教室，教室有部落的理想。
原民會表示，興中國小附幼實施的語別是屬於瀕危語言的拉阿魯哇語，能夠獲獎相當難得。此次興中國小附幼榮獲教育部教學卓越獎，更加深擴大推動此一計畫的動力，預計於106學年度達到16族語至少各1班，全國有30班的計畫目標。1050918
(中央社)
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