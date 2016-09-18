退休鐵道員有機達人 種仙草冬暖夏涼

炎炎夏日滿身大汗，讓人焦燥火氣大，如果來杯沁涼消暑的甜品，保證瞬間暑氣全消。有機達人曾麟傳所種植的夏季聖品「仙草凍」，讓人讚不絕口。

曾麟傳在台灣鐵路局服務40多年後退休，毅然「重拾兒時回憶」，並把從爺爺到父親，對使用有機方式耕作，善待這塊美麗土地的理念繼續傳承下去。隨即投入父親的農地耕種，並擴大種植面積。

他說，因兒時跟著父親在田裡跑，對於農事完全不陌生，且對家鄉土地帶有強烈情感。他說，其實早在他爺爺耕種的那個年代，台灣還沒有有機的意識時，就以有機的理念耕作，他只是「站在巨人的肩膀上」，憑藉著傳承三代的有機耕作經驗，才讓他在有機耕作的領域裡得心應手。

曾麟傳表示，大多數的人都吃過仙草凍、燒仙草，也看過路邊或是市場賣的仙草乾，就是沒親眼看過長在土裡的仙草。

在他的農田，長滿了生命力旺盛的有機仙草，端午節後大出，可一路採收到11月。

採收曬成仙草乾後，放入傳統的大灶，以柴火熬煮約5個小時，把仙草裡的精華都熬出來，中間不添加其他人工香料，就可做出富含最自然仙草香味的仙草凍。

很多人第一次看到自己做的仙草凍，都會問，怎麼是微透明墨綠色？他都笑著回答說「這才是天然仙草凍的原色啦。」每一名遊客吃完他的仙草凍，都豎起大拇指比讚，且大喊「真是太好吃了，拜託再來一碗。」

市售的仙草凍，為降低成本及大量生產，都會加入其他替代物及添加物誘惑消費者的舌頭，久了，大家都忘記了仙草的原始味道。

除夏季是消暑聖品，冬季時，仙草可搖身一變，成「燙在你口，暖在你心」的燒仙草，再依照各人口味，加入花生、花豆、粉圓、湯圓等，老少咸宜。

新北市農業局長李玟表示，期望藉在地有機小農來守護雙溪的好山好水，並舉辦有機講習交流會，互相交流自己拿手作物的耕種技術與經驗，也設立小農鮮鋪與農夫市集增加銷售通路，藉此吸引更多青年農民改種有機生產行列。1050918

(中央社)