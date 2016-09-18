紐約曼哈頓傳爆炸聲響 警方著手調查

我要評比

路透社目擊者說，巨大爆炸搖撼紐約曼哈頓切爾西（Chelsea），紐約警方和消防人員已趕到現場。

至少3人被救護車載離看似是事發的現場，但傷勢有多嚴重目前無法得知。

警方和消防人員表示，正在著手調查。

網友@DaniloGabrielli透過推特說，「#切爾西發生超大#爆炸，我們都在23街和第六大道上，仍無任何線索。」

(中央社)