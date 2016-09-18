移民議題發燒 川普批希拉蕊政策太寬鬆
美國總統候選人川普（Donald Trump）今天在兵家必爭的德州造勢時，痛批民主黨對手希拉蕊‧柯林頓的移民政策太過寬鬆。
法新社報導，距11月8日的美國總統大選只剩7週，選情益趨白熱化的情況下，川普今天造勢時加足火力，說起話來特別犀利。他說，若希拉蕊當上總統，邊界管制將形同虛設，美國將陷入「嚴重危難」之中。
川普說，希拉蕊會「透過行政命令執行特赦，違反我國憲法，並會陷整個國家於嚴重危難之中」。
希拉蕊呼籲放寬移民措施，表示只會遣返暴力的犯罪者和恐怖份子，和川普矢言在邊界造牆，並遣返大量無證移民的政見大相逕庭。
川普暗示，根據研究，移民特別要為重大犯罪負責的說法，似乎毫無根據；但他堅稱，每天都有美國人被無證移民殺害。
他說：「我們的邊界每天都敞開大門，無辜的美國人不必要地遇害。」
「我們每天都沒能執行法律…慈愛的家長隨時都可能失去孩子。」
川普再次指控希拉蕊，將在「上任頭100天全面特赦，也就是說，非法移民將可拿到歐巴馬健保（Obamacare）、社會安全制度（Social Security）和聯邦醫療保險（Medicare）」，希拉蕊的網站並未提及特赦。1050918
(中央社)
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