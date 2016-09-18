隨楊川輝進帕運 陪跑員黃德增一圓美夢
陪跑員黃德增與中華隊視障選手楊川輝攜手跑進帕運，黃德增說，以他自己的成績難以衝向國際，如今隨著楊川輝跑進帕運，讓他一圓站上世界舞台美夢。
20歲的黃德增本身是專練短距離跑步的選手，由於學長曾是中華隊視障田徑選手楊川輝的陪跑員，在學長決定轉換跑道後，他接下學長的棒子，成為楊川輝的陪跑員，並與楊川輝攜手跑進里約帕運。
黃德增表示，因為他的成績不夠突出，在國內賽事要跑進前8名都有困難，更別說要獲得出國比賽的資格，甚至是參加帕運這樣的大型賽會，這次能隨楊川輝來到里約帕運，連黃德增自己都說，「我真的從沒想過，居然能站上體育賽事的最高殿堂」。
談到這次能來到里約，黃德增說，雖然他自己沒辦法跑進奧運，但和楊川輝一起跑進帕運，自己也等於是用另一種方式站上這個大舞台，「這讓我感到很光榮」。
黃德增提到，或許外界會覺得是他「帶」楊川輝跑向世界，但其實是楊川輝「帶」他衝向國際，能有這樣的機會，「我已經沒有遺憾」。
兩年後就要從大學畢業，到時候必須面臨兵役或就業等問題，能不能再順利陪楊川輝跑下去，黃德增說他自己也不知道，但可以確定的是，他內心已經確定，他要持續陪著楊川輝，一定要再攜手挑戰2020年的東京帕運。1050918
(中央社)
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