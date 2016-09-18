NBA》波神放話尼克下季目標 只有闖季後賽

尼克前鋒波爾金吉斯(右)放話下季目標只有闖進季後賽。(美聯社資料照)

上季在尼克爆紅的「波神」波爾金吉斯，18日接受《NBC》訪問，強調尼克當前唯一目標，就是下季闖進季後賽，畢竟尼克今夏補進羅斯、諾亞、康尼李與詹寧斯等人，「甜瓜」安森尼又在里約奧運表現傑出，難怪波爾金吉斯會這麼有信心。

波爾金吉斯最近都跟隊友訓練，尋求在開季前更加磨合，他特別稱讚了羅斯，「羅斯很有爆發力，他的一切能力都在，跟他一起打球令我興奮，因為他突破時，會吸引很多注意力，製造我不少空檔機會，這就是我期望的，他會替我與隊友製造空間。」

有了諾亞加盟，波爾金吉斯下季打中鋒時間自然不多，但他仍然努力增重，最近他已增重快5公斤，就是想要增加禁區對抗性，他也在苦練擋切戰術與低位單打技巧，無非是想證明自己的攻守能力，並不是像電玩「NBA2K17」設定的80分而已。

「我會證明自己能力不只80分，反正我不是NBA2K的遊戲愛好者，我更喜歡玩FIFA！」話中明顯透露自己不滿的波爾金吉斯表示。

(中時電子報)