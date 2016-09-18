登上三笠紀念艦 感受日俄戰爭氛圍

橫須賀三笠公園內的三笠紀念艦，是大日本帝國海軍聯合艦隊長官東鄉平八郎在日俄戰爭時的座艦，遊客可透過館方在甲板上的標記，重演當時指揮作戰的情況，感受戰爭的氛圍。

橫須賀市內三笠公園所展示的三笠紀念艦，是日俄戰爭時，大日本帝國海軍聯合艦隊長官東鄉平八郎的座艦。三笠艦是與英國樸資茅斯勝利號、美國波士頓憲法號並列，為世界3大名艦。

三笠艦於1899年在英國動工，1900年完工下水，日本於1925年將三笠艦廢艦，並安放在橫須賀做保存。二戰日本投降後，蘇聯一度要將三笠艦拆毀，以報日俄戰爭的一箭之仇，卻被親日的美國海軍上將尼米茲所阻擋。

儘管三笠艦免遭拆毀的命運，但艦上的設備、金屬及木板卻都被拆除乾淨，直到1958年，才開始進行復元工作，但這也導致目前三笠艦上的設施，大部分都是複製品，但是基本的佈置，還是有還原當年的設計。

像是東鄉平八郎召集聯合艦隊各司令官舉行作戰會議的長官公室，以及東鄉平八郎在艦上的住艙、浴室，都完整的呈現當時的狀況。

而許多重要的文件，如當時聯合艦隊參謀秋山真之及東鄉平八郎在對馬海戰前拍發的「本日天晴浪高」、「皇國興廢在此一戰」等著名電報，也都陳列在艦內展示。

另外，館方也非常細心的在三笠紀念艦的頂層甲板，標註對馬海戰時東鄉平八郎與秋山真之等聯合艦隊長官、參謀所站立的位置，遊客可以完整在三笠艦上重演對馬海戰時，聯合艦隊的指揮情況。1050918

(中央社)