張志軍會見台灣8縣市首長 重申92共識

大陸國台辦主任張志軍18日上午與台灣藍營及無黨籍縣市長座談。(陳君碩攝)

台灣8個藍營及無黨籍正副縣市長，18日上午與大陸國台辦主任張志軍等國台辦官員舉行會談。張志軍在開場致詞時表示，520後兩岸的良好發展勢頭受到嚴重衝擊，他重申大陸將繼續堅持九二共識政治基礎，堅決反對和遏止台獨，將持續推動包括兩岸縣市長交流在內的各領域交流合作。

張志軍開場致詞表示，肯定與會縣市長多年來一直在堅持九二共識並推動兩岸縣市交流合作維護推進兩岸關係和平發展，增進兩岸同胞福祉，做了大量的貢獻，「在此我藉機會向各位所做的努力表示讚賞感謝。」

張志軍表示，我們都知道兩岸縣市交往，在推進兩岸關係和平發展，促進兩岸同胞福祉具有重要作用，也非常重視縣市長們這次的參訪。

張志軍表示，大家都知道今年5月以來 由於台灣新的執政當局，拒絕承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，持續8年兩岸關係和平發展的良好勢頭受到嚴重衝擊，兩岸交流合作，包括兩岸的地方交流也受到影響，兩岸同胞，特別是台灣同胞的利益因此嚴重受損，這是大家所不樂意看到的。

張志軍說，面對新形勢下，大陸將繼續堅持九二共識政治基礎，堅決反對和遏止台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的各領域交流合作，解決兩岸同胞的實際問題，促進兩岸的經濟社會文化交流，也希望藉這個機會，與縣市長們如何就開展兩岸縣市交流，維護兩岸關係和平發展，進行坦率深入的探討。

苗栗縣長徐耀昌指出，希望兩岸先從城市交流開始；當前兩岸都只是「放慢腳步」，目的是要選一條「康莊大道」繼續走下去。

此次會談，陸方除了國台辦官員，也派出商務部、質檢總局、國家旅遊局的代表參與座談。

(旺報)