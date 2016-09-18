強打如松井秀喜 橫濱筒香嘉智40轟百打點
效力橫濱DeNA海灣之星、備受期待的主炮筒香嘉智，17日對決阪神虎，於5局上掃出逆轉清壘安打，單場5之3猛打賞的表現，率球隊踢館成功，同時本場比賽進帳3分打點，本季累積100分打點，在25歲前達成40轟、百分打點的打者，達成連前日職強打「酷斯拉」松井秀喜，也未完成的成就。
筒香2009年自橫濱高校畢業後，隨即投身日職選秀會，並以第1指名之姿進入橫濱，不過前幾年表現未達預期，沒有得到太多上場機會，2014年總算破繭而出，繳出22轟、77打點、3成打擊率的成績，躍升成橫濱中心強打棒，去年表現又再進化，還獲選日本國家代表隊，征戰12強賽。
去年看似達巔峰，但筒香並不滿足，選擇在休季期間前往多明尼加打冬季聯盟，與曹錦輝短站當過隊友，並為跟上更快的速球，決定採揮棒前不抬起右腳較「美式」的動作，迎接2016年賽季，如今更上層樓，以40轟、101分打點，暫居中央聯盟全壘打、打點雙冠王。
筒香以25歲之姿完成40轟、百打點，為日職史上第7人，先前達標的球員包括王貞治、前日職強打岩村明憲等人。他的強打本色，讓曾任讀賣巨人打擊教練，前橫濱教頭中畑清讚賞：「看著他（筒香）的樣子，就讓我想到待在巨人時指導的松井秀喜。」
(中時電子報)
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