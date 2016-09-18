猿犀午場延賽 陳金鋒雕像揭幕也延到4點舉行

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馬勒卡颱風影響球賽，今午場賽事也因場地積水延賽，鋒哥雕像揭幕儀式也延到今天下午四點。(中時資料照 周鎮宇攝)

受到馬勒卡颱風影響，桃園棒球場場地積水，原定下午一點舉行的Lamigo桃猿對義大犀牛一戰確定延賽，將改至10月10日晚上五點在原場地補賽。

Lamigo球團原本計畫今天中午12點舉行陳金鋒白玉雕像揭幕儀式，因延賽也將改至下午4點舉行。

(中時電子報)