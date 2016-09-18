安倍今起訪美國、古巴 籲加強對北韓制裁

日本首相安倍晉三今起訪問美國、古巴。（美聯社）

日相安倍晉三將於今（18）日至24日訪問美國和古巴，這將是日本首相首次訪問古巴，他將在聯合國大會一般性辯論中發表演說以及舉行首腦會談，也將強烈呼籲第五次實施核試的北韓加強制裁。

共同社報導，安倍將於當地時間18日下午乘坐政府專機，從東京羽田機場啟程飛往美國紐約。外相岸田文雄也將於18日訪美，出席日美韓三國外長會談。

報導指出，安倍與美國總統歐巴馬均將出席20日召開的難民相關會議，屆時兩人可望會有短暫交談，安倍也準備在有關利亞局勢的安理會會議上演講。21日安倍則是會在聯合國大會一般性辯論中發表演說，呼籲中國及俄羅斯在內的國際社會要團結起來，阻止北韓第六次核試，此外，也要盡速解決北韓長久以來綁架日本人的問題。

安倍將於當地時間22日日抵達古巴，訪問期間與古巴領導人勞爾卡斯楚（Raul Casto）舉行首腦會談。安倍將是首位訪問古巴的日本首相，預計將就通過免除巨額債務等加強兩國經濟關係達成共識，由於古巴是北韓之友好國，安倍屆時也將就核、導彈及綁架問題提出，尋求解決合作。

(中時電子報)