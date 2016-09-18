橫須賀遊港 美日新銳軍艦不怕你看

橫須賀是美日重要的軍港，美海軍的航空母艦與日本最新銳直升機護衛艦出雲號(DDH-183)都靠泊在此，透過遊港船，旅客可近距離感受到這些海上鋼鐵巨艦雄壯威武的氣勢。

橫須賀是日本四大軍港之一，距離東京僅1小時車程，曾是大日本帝國海軍聯合艦隊重要的根據地，現今仍是日本海上自衛隊艦隊司令部的所在地，也是美國第七艦隊的母港，是美國在亞太的象徵。

橫須賀雖為重要軍港，但在2007年橫須賀建市百年時，就決定讓民間航運業者在橫須賀港口內，經營定期性的遊港船服務，透過美日軍艦在此靠泊的吸引力，促進橫須賀這個軍港都市的觀光。

目前遊港航線由「YOKOSUKA軍港巡迴」所經營，平日10時到15時，週末日則到16時，每小時一班船，全程約需50分鐘，船票大人每人1400日圓，小學生700日圓，由於假日熱門時刻的船班常會一票難求，因此最好上網事前預約。

而遊港所使用的遊港船「海朋友7」是今年4月才下水服役的新船，與過往遊港船「海朋友5」最大不同是，新船第2層的開放甲板上，有架設遮陽擋雨的棚子，讓搭乘的舒適度大幅提升。

遊港航線由汐入碼頭開始，先經過擁有蒼龍級與親潮級潛艦的海自第2潛水隊群碼頭、依序經過停泊美海軍雷根號航母的12號泊地、美海軍橫須賀基地後，繞行吾妻島美日共同倉庫區到海自的艦隊司令部，經新井掘割水路到停放日本最新服役的直升機護衛艦出雲號(DDH-183)的碼頭，再回到汐入碼頭。

不過由於航空母艦或新銳軍艦都是艦隊的核心，因此常會因任務需求而不在港內，雖然軍艦進出港的時間多半屬於機密，但仍可藉由海自、第七艦隊或遊港船的臉書動態或是新聞，來掌握部分船隻的動向。

從東京到橫須賀可以選擇乘坐JR橫須賀線到橫須賀站，或是在品川搭乘京急本線到汐入站，雖然汐入站離乘船碼頭較近，但橫須賀站一出站，就是海自橫須賀地方總監部，也較靠近出雲號的泊位，可在岸邊近距離觀看。1050918

(中央社)