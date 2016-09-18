假「李婉鈺劉建國」性愛片 網友轉傳挨告
新北市議員李婉鈺、立委劉建國「床照」風波，鬧的沸沸揚揚，事後網路瘋傳影射2人的性愛影片，連人正在立法院開會的劉建國都收到，劉憤而提告。檢警查到是一名韓姓網友轉傳，韓宣稱因「關心政治」才轉傳，因韓已向劉道歉獲撤告，檢察官將韓男不起訴。至於散播性愛影片的人士，仍在調查。
今年5月28日，李婉鈺在臉書自貼素顏床照，照片中她露出幸福微笑，身旁躺著一名「鬍子男」，疑為立委劉建國，引發軒然大波。事後劉建國坦承確曾與李女交往過，但這段感情已畫下句點。
6月3日，網路瘋傳一段名為「劉0國還敢說沒有X，誰相信，婉玉姐終於抓狂，PO出來了（影片經證實是李小姐）」的性愛影片，影射李、劉是男女主角，李、劉不滿，各委託辦公室人員報警提告。
檢警查出，韓男6月3日用LINE將影片先傳給張姓民代友人、張再將影片截圖轉傳給在立法院開會的劉建國本人，依加重誹謗、散布猥褻物品罪嫌將韓男送辦。事後檢方因雙方和解撤告且罪嫌不足，將韓不起訴。
(中時)
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