偷拍老婆當小三 許傑輝嘆遇失禮觀光客

許傑輝怨旅行碰到不禮貌台灣觀光客。(圖／本報系資料照)

藝人許傑輝和小18歲的老婆陳宛君婚後感情甜蜜蜜，近日小倆口為慶祝結婚7周年，到日本旅遊，卻遇到不禮貌的台灣觀光客，讓他忍不住爆粗口。

據《自由時報》報導，許傑輝到日本時，被台灣觀光客認出，就趕緊拿起手機拍照，並上網Google對照，不過因為嬌妻看起來很年輕，竟被誤以為他是帶小三出門，直到查詢過後才發現是他的正牌妻子，失望說：「蛤！真的是他老婆啊，不是帶小三出來玩。」

這讓許傑輝相當生氣，抱怨碰到不禮貌的台灣觀光客，不滿問：「啊不然勒？你們想拍到什麼？」友人也安慰他是老婆太年輕才會被誤會。

(中時電子報)