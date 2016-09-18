苗栗縣長徐耀昌：兩岸關係可放慢腳步 重新回顧檢討
台灣八個藍營及無黨籍正副縣市長，18日上午與大陸國台辦主任張志軍等國台辦官員舉行座談，張志軍重申九二共識反對台獨，代表率先發言的苗栗縣長徐耀昌表示，這段兩岸的停滯期，兩岸可放慢腳步，重新回顧檢討，兩岸關係要如何銜接重啟，確保兩岸在經濟觀光等多面向，如何面對國際挑戰。
徐耀昌在會上致詞表示，民進黨執政後，兩岸關係瞬間原地不動，時間一久兩岸關係不進則退，對政府和人民都會造成傷害，他認為此次訪陸，是縣市政府上任來的新突破。
徐耀昌說，兩岸都是放慢腳步，目的是要選擇一條康莊大道，這段放下腳步期間 可讓雙方重新回顧檢討一下，兩岸關係要如何銜接重啟，更重要的是要確保台灣和大陸在經濟、觀光、文化、農特產品，得以永續經營和行銷，面對國際挑戰。
徐耀昌表示，中國大陸已是世界強國，台灣與大陸有同文同種的血緣地緣優勢，建議此刻可從城市交流、跨域合作做起，期待與大陸各城市作為對接交流合作的夥伴，建構更穩定的經貿往來，更安全的觀光規劃，更具深度的旅遊導覽，以及台灣優質農特產品行銷，共同看護兩岸的同胞，共創多贏。
張志軍表示，大家都知道今年五月以來 由於台灣新的執政當局，拒絕承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，持續八年兩岸關係和平發展的良好勢頭受到嚴重衝擊，兩岸交流合作，包括兩岸的地方交流也受到影響，兩岸同胞，特別是台灣同胞的利益因此嚴重受損，這是大家所不樂意看到的。
張志軍說，新形勢下，大陸將繼續堅持九二共識政治基礎，堅決反對和遏止台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的各領域交流合作，解決兩岸同胞的實際問題，促進兩岸的經濟社會文化交流。
(旺報)
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