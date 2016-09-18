力穩物流界導遊一哥 UPS助企業打網購世界盃

面對大客戶亞馬遜自建物流系統，UPS仍誓言不畏挑戰，力穩物流界導遊一哥地位；提供消費者更便利的送取貨及退貨，可助企業，尤其是亞洲中小企業打網購世界盃。

網購的消費型態，得力於電子商務興起，很多消費者不清楚，擁有龐大機隊、車隊及倉儲的國際快遞物流業，在網購上，尤其是跨境消費上，扮演了相當重要的角色。

電腦科技促使電子商務蓬勃發展，並改變企業競爭模式，有如一場國際快遞物流的高科技資訊武林爭霸。

包括UPS、FedEx、DHL大型國際快遞業早在20年前就開始為電子商務鋪路，UPS的起步較早，各家都逐步在客戶電腦裡內建B2B（企業對企業）、B2C（企業對消費者）、B2B2C（企業對企業消費者）軟體，目前愈來愈成熟，尤其大數據發展下，對消費者的喜好掌握更明確，未來就看誰的做法更能打動客戶的心。

美商UPS是國際快遞業老大哥，明年滿110歲，經驗豐富不在話下，在美國的市占率更是獨霸一方，但不可否認，UPS面臨了市場保衛戰，今年美商FedEx併購荷商快遞公司TNT成定局後，對有百年歷史的UPS會是一大挑戰。

此外，UPS的大客戶亞馬遜已開始租用貨機，並自設分揀中心，建立自己的物流帝國，雖然目前亞馬遜對UPS的依賴仍大，UPS心裡或多或少有「愛人有一天可能離去」的壓力。

UPS歐洲區總裁Nando Cesarone在6日與亞洲媒體一場座談中，不否認UPS未來充滿挑戰，但他仍充滿信心，因為百年的巨人不會就此停住，而是持續往前走，投資設備、技術、人力，提供最有利客戶的服務。

國際物流業者很喜歡講供應鏈，其實就是從原物料、供應商、製造商、批發商、零售商一直到消費者的一個流程。

用旅遊團的概念來想，好的導遊讓你從機場報到開始，就可放心跟著走，不但不會錯過最佳景點及美食，交通接送與住宿安排也都能準時完成，旅途中有意外，還能及時找到救援，即使團費高，旅客也會覺得很值得。

國際物流業就像跨境網購業者的導遊，協助搞定貨品進出口空中、陸路運輸的大大小小事情，包括各國繁鎖的通關作業、稅務、法令及最後一哩將貨品交付消費者手中的配送，甚至財務支援都能打點妥當。

UPS好比國際快遞物流業的導遊一哥，目前正努力提升功力，穩住地位，且目標對準有如螞蟻雄兵般中小企業，尤其是亞洲地區，當中小企業希望拓展電子商務國際市場時，UPS的雄心，不只是要協助業者順利運送產品，還要透過UPS更精準及強有力的配送系統，讓中小企業打一場網購世界盃競賽。

例如，UPS率先開發的手持無線追蹤系統從1991年至今，已發展到第5代，能即時替消費者追蹤每個貨件環節，2013年推出結合汽車GPS導航的「ORION」，不但替送貨司機選出最有效率的運送路線，讓貨件更快到達消費者手中，每年還可為公司省下3到4億美元，節能減碳功勞簿又記上一筆。

Nando Cesarone談到，從前客戶只要東西便宜就好，但現在講究的是品質，UPS每年光是投資在高科技術發展的經費就有10億美元，換算成每小時是10萬美元。

UPS歐洲區商業發展處長Gunnar Adalberth說，UPS很多新技術的發展，都是從消費者的考量著眼，讓網購消費者享受更多主導權與便利性。

UPS兩年前推出的Access Point，就是採取與一般店家合作方式，可能是雜貨店或是加油站，消費者可在網購時，選擇以Access Point為取貨點。

即使消費者選擇以住家為取貨點，當消者不在家無法收取貨件時，UPS就會主動通知消費者到到離住家最近Access Point取貨，消費者也可在Access Point寄送貨件。

對購消費者最有利的，就是若對網購貨品不滿意，可到任何一處Access Point退貨。

Access Point果然是一項利器，大開消費者方便之門。UPS調查發現，有47%消費者選擇到Access Point取貨，其中有1/3會在商家額外消費購物，所以很多商家願意加入Access Point，目前，在北美及歐洲共有約2萬5000家，歐洲約1萬5000家，並持續增加中。

新經濟時代在亞洲，中國又是最大市場，Gunnar引用市調機構eMarketer與國際電信聯盟，對2020年全球前10大電子商務國家展望的分析，中國不只是因人口眾多占優勢，消費力也驚人，將是國際快際物流必爭的兵家之地。

預期2020年，全球前10大電子商務發展國家的零售電子商務的網購金額達3.6兆美元，其中中國就有2.4兆美元；而全球全十大電子商務國家的跨境電子商務的銷售額約4000億美元，中國占2000億美元。

不過，從機隊配置來看，不得不為UPS捏把冷汗，對手FedEx不但已引進20多架全球最大雙引擎且效率更高的貨機波音777，數量還將加碼，但UPS目前仍未考慮用波音777取代較耗油的波音747。

UPS反而認為，波音747能最符合客戶貨載與航程需求，並堅信透過電腦優化航線與燃油計畫、監測地面滑行時間、清洗發動機等努力，能做到業界最佳的燃油消耗和碳排放。

如果UPS能練就有如中國少林武功七十二絕技，或是降龍十八掌般的功夫，不但絕對可以保住國際快遞物流業導遊一哥寶座，未來也會所向披靡。1050918

(中央社)