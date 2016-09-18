曼哈頓傳爆炸 多人受傷
紐約PIX11台在網站報導，曼哈頓切爾西（Chelsea）發生戶外爆炸事件，造成多人受傷。
目前無法得知確切受傷人數，也不清楚他們的傷勢。初步報告指出至少有14人輕傷。
在此之前，新澤西州錫賽德帕克鎮（Seaside Park）1場慈善路跑活動附近也發生管式炸彈爆炸事件。裝置藏在垃圾桶之中。
紐約市警局發布公告建議說，警方行動的關係，駕駛人「應在23街和第七大道區域預期規模廣泛的交通延誤和緊急人員」，他們也呼籲大眾避免來到此區。
路透社報導，數百人跑到大街上，警方則拉起封鎖線。（譯者：中央社蔡佳敏）1050918
(中央社)
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