投資客「帥過頭」網路集資買房喊被坑 控女股東盜賣
知名房市投資客「帥過頭」黃家進，在網路揪團集資買屋，將房屋借名登記在公司王姓女股東名下，結果王偽稱所有權狀遺失，向地政事務所申請補發後盜賣房屋，並把款項占為己有，黃不滿「被坑」提告，檢察官依背信、偽造文書等罪嫌起訴王女。
黃家進是知名房市投資客「三黃一劉」之一，自封「帥過頭」，作風直率敢言，曾嗆央行總裁彭淮南的打房政策，他因在網路上揪團投資炒房而聞名。
黃因曾教唆前特助李姓男子變造黃的大嫂郵局存摺明細，偽造財力證明，再由黃持向銀行貸款480萬，事後黃、李被依偽造文書等罪，各判刑6月、3月，易科罰金18萬、9萬確定。
起訴書指出，黃家進在網路上號召網友共同投資買房，宣稱伺機轉賣賺取差價，獲利可期。有女網友出資10萬元，以集資購買新店區房屋。
黃將房子借名登記在王女名下，王女卻以房屋所有權狀遺失為由，向地政事務所申請補發，2個月後隨即將房子轉賣，並將價金據為己有，黃不滿損失，憤而提告。
(中時)
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