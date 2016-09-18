歐洲最大包裹樂園 UPS向亞洲電商招手

深夜12時，德國科隆機場內歐洲最大UPS貨運轉運中心燈火通明，來自全球的包裹在分揀設備中快速移動，有如搭上樂園旋轉列車，貨件從進到出僅15分鐘，UPS積極向亞洲電商招手。

亞洲經濟的快速成長，物流需求大增，中國市場更是一塊大餅，國際快遞業都想搶，美商UPS在科隆設置航空貨運轉運中心已30年，2014年還特別投資2億美元擴建，就是要強化歐洲與亞太區的物流發展。

UPS積極向亞洲電商招手，因應網購趨勢，在全球設置2萬5000個方便消費者取、退與交寄貨品的Access Point，歐洲就有1萬5000個，透過運轉中心及後端無縫接軌的配送系統，商家與與消費者的聯結更密切。

UPS歐洲轉運中心的盈收占其全球的一半，近5年來，歐洲是UPS亞洲出口貨量成長最快的地區，UPS鼓勵亞洲電商大膽進軍歐洲市場。

9月5日，UPS首次對亞洲媒體開放參觀位於歐洲最大航空貨運轉運中心的運作流程。

這座航空貨運轉運中心有15座足球場大，每天深夜11時到凌晨2時30分，40公里的輸送帶不停地轉動，有的往前奔馳，有的先上升再下滑，有的左轉再右轉，大大小小來自全球各地、各式各樣的貨品，有如進到包裹樂園般。

美國知名運動品牌NIKE、全球最大切割工具生產商日本OSG、台灣的HTC都是UPS死忠客戶，大陸製造再銷售到德國的NIKE慢跑鞋，台灣生產賣到英國的HTC手機及日本製造銷售到比利時的OSG鏍絲鏍帽，也許曾在包裹樂園擦身而過。

每天晚上38架UPS自有或租用的貨機，及300輛專屬貨車，有些載著來自歐洲各地的包裹準備送往美洲或亞洲，也有來自亞洲或美洲的包裹，等著送到歐洲各地，所有包裹經過分揀後，再各自分道揚鑣。

UPS科隆航空貨運轉運中心目前處理貨件的能力，在歐洲首屈一指，加上海關查驗時間，每小時高達19萬件，換算成每秒就有53件。

高速處理能力主要是靠自動化來完成，每個包裹在樂園逗留的時間不會太長，從卸貨、處理再出貨，只要短短15分鐘，會讓旅客羨慕如果從機場報到、通關到搭機也能如此快速該有多好。

棕色是UPS的企業標誌顏色，員工自詡是流著棕色血液的UPSER，偌大的轉運中心有2800名工作人員，總是帶著實踐UPS「值得信賴」的精神，讓進到包裹樂園的貨件，精準快速且萬無一失完成分送。1050918

(中央社)